Napoli, inizio degli allenamenti posticipato a domenica. Domattina il risultato dei tamponi

Non domani, ma domenica mattina. Il Napoli di mister Gattuso tornerà ad allenarsi a Castel Volturno soltanto tra due giorni. Contrariamente a quanto emerso nelle scorse ore, infatti, il risultato del secondo ciclo di tamponi per il covid-19 dei tamponi fatti ai giocatori della rosa - indispensabili per poter tornare ad allenarsi - è ancora in fase di analisi ed arriverà soltanto nella mattinata di domani.