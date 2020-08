Napoli, inserimento del Manchester United per Gabriel: il brasiliano vuole decidere in fretta

Continua l'asta internazionale per Gabriel Magalhães. Il difensore brasiliano del Lille, da tempo seguito dal Napoli, ma in questo momento più vicino all'Arsenal, registra infatti l'inserimento del Manchester United. Secondo quanto riferito da Sky, mentre i Gunners si sono spinti fino a 26 milioni di euro più 4 di bonus, la stessa offerta degli azzurri, nelle ultime ore si registra l'inserimento dei Red Devils. La formazione di Old Trafford, però, chiede qualche giorno per formulare un'offerta concreta, mentre Gabriel vorrebbe prendere una decisione entro le prossime 48 ore.