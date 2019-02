Napoli, Insigne a Hamsik: "Questa sarà per sempre casa tua"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Su, Instagram il nuovo capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha voluto salutare l'ormai ex giocatore azzurro Marek Hamsik, passato ieri al Dalian, club cinese: "Caro Marek, da quando ho avuto la fortuna di indossare la maglia della squadra della mia città, sei sempre stato presente come Amico, Compagno e Capitano. Napoli accoglie tutti a braccia aperte ma tu sei riuscito a creare fin da subito un legame indissolubile grazie alla tua umiltà e gentilezza. Per me sei sempre stato un esempio in campo e fuori. Questa sarà per sempre casa tua e noi saremo sempre la tua famiglia. Grazie di tutto Amico mio e buona fortuna!".