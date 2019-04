Napoli, Insigne accelera: vuole il Genoa per poi puntare l'Emirates

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il giorno di riposo per staccare la spina in seguito al ko di Empoli, il Napoli oggi riprende la preparazione. Nel mirino c'è la sfida al Genoa, da non sbagliare anche perché ultima tappa d'avvicinamento per ritrovare fiducia e certezze per la sfida attesissima dell'Emirates. Chi vuole esserci a tutti i costi è Lorenzo Insigne, ieri a Castel Volturno nel giorno di riposo per continuare a lavorare e mettersi alle spalle il fastidio gli adduttori che si porta dietro sin dal riscaldamento nel pre-partita della sfida al Salisburgo.

Ieri s'è allenato ed ha lanciato un segnale positivo a Carlo Ancelotti. L'obiettivo è trovare spazio col Genoa, qualora le sensazioni positive degli ultimi giorni dovessero essere confermate, per mettere minuti importanti nelle gambe anche perché l'obiettivo del capitano azzurro è guidare i suoi compagni anche nella sfida di Londra contro l'Arsenal. Più facile in realtà che possa rientrare tra i convocati e rappresentare un cambio importante dalla panchina, ma anche questa circostanza non è da sottovalutare, soprattutto viste le difficoltà avute nell'ultimo turno da seconda punta da Ounas ed il tour de force a cui è stato costretto Mertens dopo l'infortunio del napoletano.