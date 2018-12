© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'intervallo il Napoli è in vantaggio sulla SPAL. Lorenzo Insigne, dopo il duplice fischio, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Formazione? Ancelotti pensa come noi, partita per partita, al di là del fatto che qualcuno di noi è diffidato. E' una partita difficile, siamo riusciti a sbloccare su un piazzato. Ora dobbiamo solo essere bravi a chiuderla".