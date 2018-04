Napoli, Insigne ammette: "Per lo scudetto dovremo vincere a Torino"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo il successo con l'Udinese è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Finché la matematica non ci condanna bisogna crederci. Abbiamo un grande spirito, l'abbiamo dimostrato diverse volte. Ora ci godiamo per poco questa vittoria, già da domani mattina pensiamo alla gara con la Juventus, che sarà fondamentale. Sappiamo che i tifosi ci danno sempre una gran carica, noi cerchiamo sempre di ripagare nel miglior modo possibile. Oggi ci siamo avvicinati alla Juve, che ha fatto un passo falso, ma restiamo coi piedi per terra perché la gara difficile sarà quella di domenica. Se vogliamo vincere lo scudetto dobbiamo provare a vincere lì. Abbiamo grandi attributi, ce la stiamo mettendo tutta per conquistare lo scudetto, speriamo che alla fine le fatiche vengono ripagate coi risultati.

Scudetto da napoletano? Non sono da solo in campo, ma insieme ai miei compagni. Diamo l'anima in campo e in settimana, cerchiamo di arrivare la domenica sempre pronti".