Napoli, Insigne: "Ancelotti gran colpo, non me l'aspettavo. Grazie Sarri"

Raggiunto in quel di Firenze, dove è arrivato ieri sera per unirsi alla Nazionale, Lorenzo Insigne ha commentato l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli: "Gli faccio un grosso in bocca lupo, speriamo che ci darà grossa mano per affrontare tante partite importanti. È un grande allenatore. Non me l'aspettavo, ma sappiamo che il nostro presidente ha questi colpi. Ha fatto un gran bel colpo".

Messaggio a Sarri?

"Dobbiamo dirgli solo grazie, in questi tre anni ci ha dato tanto, siamo cresciuti tanto e se siamo arrivati dove siamo è merito suo".