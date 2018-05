Napoli, Insigne: "Ancelotti un vincente. L'addio di Sarri ci ha spiazzati"

© foto di Federico De Luca

Intervista concessa ai taccuini del Corriere dello Sport da Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli che ha parlato della decisione di De Laurentiis di puntare su Carlo Ancelotti per il post Maurizio Sarri: "Ci darà stimoli in più perché è un vincente, la sua carriera lo dimostra. Bisogna però dare merito a Sarri che ha fatto cose straordinarie. Se abbiamo richieste da altri club, il merito è suo. Adesso però si apre per noi nuovo ciclo. L'addio di Sarri ci ha spiazzati, pensavamo che rimanesse, ma il presidente ha fatto la sua scelta. Personalmente sono contento dell’arrivo di Ancelotti, da lui c’è solo da imparare.”

Sui possibili addii, questo il pensiero di Insigne: "Koulibaly non lo vuole solo il Chelsea, ma mi auguro che rimanga perché siamo un bel gruppo. Se qualcuno andrà via, sono sicuro che Ancelotti conosca tanti giocatori forti e che la società rimpiazzerà chi andrà via”.

Sul futuro di Hamsik: "L’addio di Marek sarebbe una brutta notizia per tutti, dopo dieci anni è napoletano. Ancelotti ha chiamato anche lui, ma non so cosa si siano detti".