Napoli, Insigne: "Attacco del Liverpool fortissimo, Firmino è determinante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida tra Napoli e Liverpool è anche la sfida tra due degli attacchi più prolifici e divertenti d'Europa. Lorenzo Insigne, in conferenza stampa, ha parlato delle tante frecce a disposizione del reparto offensivo di Klopp: "Hanno tanti giocatori forti, pure quelli in panchina. Firmino è determinante per gli esterni perché si tira fuori i difensori e crea spazi per gli inserimenti. Speriamo di fare una bella partita, metterli in difficoltà e fare i tre punti per il girone che è il più complicato".