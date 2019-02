© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha così parlato a Sky Sport prima della gara di oggi alle 18 contro la Fiorentina: "La partita dell'anno scorso fa ancora male ma dobbiamo stare concentrati su stasera, per non sbagliare l'approccio come fatto allora e portare a casa i tre punti. Sfida con Chiesa? Lui è un grande giocatore e in Nazionale non ci giochiamo il posto, abbiamo ruoli diversi ed è un bene sia per noi che per la Nazionale. Abbiamo qualità ma ci servono i compagni per fare la differenza. Prima da capitano vero? Dispiace per Marek (Hamsik, ndr) ma ognuno fa le proprie scelte. Gli auguro tutto il bene di questo mondo e spero che torni a trovarci. Da napoletano per me è un orgoglio e spero porti bene".