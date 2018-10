Napoli, Insigne: "Con la Juve non ho giocato bene ma sono sereno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni sulle critiche ricevute per l'anonima prestazione offerta contro la Juventus: "Le critiche fanno parte del mestiere, io penso sempre a lavorare bene e migliorare. Siamo umani, si può sbagliare una gara. Non mi interessano tanto le critiche, sono consapevole di non aver fatto una delle migliori prestazioni ma sono sereno ed arrivo bene a domani".