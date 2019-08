Napoli, Insigne: "Contava vincere. Scudetto? Ci sono errori da limare"

© foto di Federico De Luca 2019

Lorenzo Insigne, autore di una doppietta nel 3-4 del Napoli in casa della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo il fischio finale: "Sono contento per i due gol ma l'importante era vincere. Abbiamo sofferto un po', ora analizzeremo gli errori col mister in settimana. Sono stati i tanti ma è la prima partita dopo un pre-campionato intenso ma era importante vincere e ci siamo riusciti. Vincere aiuta a vincere. Sabato sarà difficile, dovremo migliorare la fase difensiva e andare avanti. Ci sono stati gli innesti giusti, ora stiamo sereni anche perché manca poco alla fine del mercato. Continuiamo sulla nostra strada".

Un Napoli da Scudetto?

"Siamo solo alla prima, il campionato è lungo. Come gli altri anni ci proveremo perché non ci riusciremo. Se limeremo qualche dettaglio magari ci riusciremo".