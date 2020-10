Napoli, Insigne corre verso il rientro: vuole mantenere la promessa fatta al fratello Roberto

Dopo le notizie diramate ieri dal Napoli a proposito delle condizioni di Lorenzo Insigne, secondo La Gazzetta dello Sport si può iniziare a valutare un'ipotesi per il rientro dell'attaccante in seguito all'ultimo infortunio subito. Se le condizioni lo consentiranno, è probabile che il capitano azzurro possa tornare in campo per una mezz'oretta nel corso della sfida europea contro l'AZ Alkmaar. Successivamente, se il test con gli olandesi dovesse dare buon esito, ecco che col Benevento potrebbe scendere in campo da titolare, come promesso al fratello Roberto il giorno dopo l'infortunio.