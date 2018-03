Napoli, Insigne: "Crediamo allo scudetto, lotteremo fino alla fine"

Le sue parole a Sky

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo il pareggio con l'Inter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una grande prestazione, ma in campo ci sono anche gli avversari. Dobbiamo restare tranquilli ed essere più cattivi sotto porta. Io oggi ci ho provato, come ho fatto con la Roma. E' un periodo così, ma resto tranquillo e penso alla prossima partita. Scudetto? Sì che ci crediamo. Finché non sarà matematica la sconfitta, lotteremo fino alla fine e proveremo a fare fastidio. In questo momento la palla non vuole entrare, ma resto sereno".