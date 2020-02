Napoli, Insigne: "Dopo il RB Salisburgo casini che si potevano evitare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è tornato a parlare anche dell'ammutinamento post-Red Bull Salisburgo e dell'esonero di mister Ancelotti. Queste le sue dichiarazioni: "Sapevamo che in casa potevamo passare il turno con una giornata di anticipo, ma venivamo da un periodo non buono e l'abbiamo pagata un po'. Col RB Salisburgo non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, ma siamo usciti con un pareggio che è comunque servito a tanto. Dopo la partita c'era delusione ed è successo un po' di casino che si poteva evitare. È stata un po' colpa di tutti, ma adesso non dobbiamo pensare al passato. L'importante è che siamo rimasti compatti tutti insieme".

Il ritorno col Genk e l'esonero di Ancelotti?

"Non l'abbiamo presa sotto gamba come all'andata, dovevamo passare a tutti i costi. Milik ha fatto una grande prestazione, non solo lui ma tutti la squadra, la cosa importante era passare il turno. È stata bella la qualificazione ma non ce la siamo goduta, nello spogliatoio si respirava un'aria strana. Ho scambiato un paio di parole col mister, anche lui mi ha detto che non sapeva nulla e abbiamo scoperto tutto solo il giorno dopo che ci hanno dato la notizia dell'esonero. Dispiace, Ancelotti in un anno e mezzo ha dato tanto: dobbiamo dirgli solo grazie".