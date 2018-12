© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neanche il tempo di metabolizzare quanto accaduto a Milano o fare un'ampia riflessione che il Napoli si ritrova a dover scendere in campo contro il Bologna per chiudere nel migliore dei modi il 2018. Ieri sono arrivate le sanzioni del giudice sportivo, in base a quanto scritto da Mazzoleni nel referto di gara, e le squalifiche sono limitate a Koulibaly e Insigne nonostante il generalizzato nervosismo finale. Due giornate per entrambi: per Koulibaly una in quanto già diffidato ed una per l'applauso ironico all'arbitro mentre per Insigne due turni per insulti all'arbitro. Il Napoli ha già comunicato che farà ricorso per i due provvedimenti, anche se pare con poche possibilità di ottenere uno sconto.

Giornata di vigilia a Castel Volturno in cui Carlo Ancelotti deve valutare l'aspetto psicologico di tanti elementi, oltre a quello fisico visto l'impegno ravvicinato. Per sostituire Lorenzo Insigne la soluzione è semplice: l'impiego di Dries Mertens in coppia con Arek Milik. Più difficile sostituire Koulibaly, anche perché Maksimovic è stato già chiamato in causa a Milano e non è ancora al 100% quindi qualora Ancelotti non volesse riproporlo non avrebbe altra carta oltre al giovane Luperto al fianco di Albiol, con Hysaj e Ghoulam terzini. Out anche Hamsik, fermato per una distrazione muscolare, e quindi con Allan potrebbe esserci Diawara con Callejon e Fabian ai lati, ma è disponibile anche Verdi dopo l'infortunio.