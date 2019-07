© foto di Insidefoto/Image Sport

Sulle pagine odierne de Il Mattino viene spiegato il nuovo stato d'animo di Lorenzo Insigne. L'attaccante e capitano del Napoli ha ricevuto gli attestati di stima e calore da parte dei suoi tifosi, mostrando serenità nonostante le voci di mercato sul suo conto. In realtà ancora non è arrivata alcuna offerta ufficiale, e il club lo valuta 80 milioni. Con un contratto ancora lungo (scadenza 2022) il quotidiano fa notare come non sia in programma nessun appuntamento con il suo procuratore Raiola: per un eventuale rinnovo, se ne parlerà soltanto più avanti.