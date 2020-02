vedi letture

Napoli, Insigne: "E' un grande club, ma non sono mai stato vicino al Barcellona"

Lorenzo Insigne è mai stato vicino al Barcellona? E' una delle domande poste in conferenza stampa al capitano del Napoli, alla vigilia della sfida del San Paolo valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Questa la sua risposta: "No, non sono mai stato vicino al Barcellona. E' un grande club, ma non ho mai avuto questa opportunità".

