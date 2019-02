© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di oggi Lorenzo Insigne tornerà a indossare la fascia da capitano dopo il passaggio di consegne con Hamsik ormai a un passo dall'addio verso la Cina. Avviene in uno stadio, il Franchi, che non evoca grandi ricordi per l'attaccante azzurro. Nel 2014 fu teatro del gravissimo infortunio che lo tenne fuori per mesi; l'anno scorso dello scudetto consegnato in anticipo nelle mani della Juventus dopo una lunga cavalcata testa a testa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.