Napoli, Insigne: "Gattuso ci ha rimessi in corsa, mi ha migliorato dandomi fiducia"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e match-winner stasera con la Roma, a fine partita è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo fatto una grande gara, ci voleva dopo la prova sottotono di Bergamo. Abbiamo dato la giusta risposta

A volte pensate mai a come sarebbe andato questo campionato se Gattuso fosse arrivato prima?

"Sappiamo che all'inizio non abbiamo fatto il massimo, ma da quando è arrivato il mister ci siamo rimessi in corsa. Ora pensiamo a fare più punti possibili e poi l'anno prossimo partiamo da zero e faremo un altro campionato".

Ti ha fatto bene l'arrivo di Gattuso?

"Sì, perché io sono abituato a giocare così. Il mister mi ha fatto sentire subito importante, dandomi la massima fiducia. Io cerco di mettermi a disposizione in entrambe le fasi".