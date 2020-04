Napoli, Insigne: "Gli infermieri adesso sono i nostri idoli. Stanno facendo un lavoro straordinario"

vedi letture

L'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha voluto mandare il suo messaggio in questo momento difficile causato dal Coronavirus: "Dobbiamo stare a casa, solo così possiamo sconfiggere il Virus. Dobbiamo rispettare le regole, quando sarà finito tutto sarà ancora più bello abbracciarci. Voglio fare i complimenti agli infermieri che stanno facendo un lavoro straordinario. Ora sono loro i nostri idoli, ce la stanno mettendo tutta per farci vincere questa battaglia. Pasqua e Pasquetta sono l'occasione per divertirci, ma quest'anno dobbiamo rispettare le regole e stare a casa. Ci manca l'ultimo step per superare tutto e non dobbiamo rovinare tutto ora. Quando finirà tutto, ci sarà il tempo per recuperare e festeggiare tutti insieme".