Napoli, Insigne: "Gol a primo tempo scaduto. Buffon? Ero in ansia"

“Per la Juventus è una partita normale, per il Manchester United è fondamentale. La Juve non affronterà il match con la solita cattiveria, mentre il Manchester United dovrà impiegare anche con grandi motivazioni”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore generale della Juventus, Luciano...

Pescara, Pillon: "Dobbiamo migliorarci, non guardiamo la classifica"

Lecce, Liverani: "Secondo rosso inesistente, metro arbitrale non equo"

Serie B 2018/2019, le panchine: Rastelli torna in pista

Serie B, classifica marcatori: Mancuso raggiunge Donnarumma in vetta

Bisoli saluta Padova: "Non c’erano i presupposti per continuare"

Lecce, Lucioni e la fine della squalifica: "Non ne potevo più"

Padova, Zamuner: "Con Bisoli non c'erano condizioni per proseguire"

Livorno, dimissioni per Aldo e Roberto Spinelli

Cittadella, Gabrielli: "Pari giusto. Episodi arbitrali? Non commento"

Padova, Bonetto: "Faremo di tutto per mantenere la Serie B"

Lorenzo Insigne , attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Gol Bernat? Non mi va di fare polemica, ma era chiaro che fosse finito il primo tempo. E' stato un pareggio importante, ora pensiamo al Genoa. Buffon? Sono stato un po' in ansia perché mi conosce bene. Durante l'Europeo provavo tutti i giorni i rigori, ma è andata bene e ci godiamo questo pareggio".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy