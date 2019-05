Napoli, Insigne ha incontrato Raiola: la priorità resta sempre l'azzurro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quest'oggi riapre il centro tecnico di Castel Volturno. Inizierà la preparazione in vista della sfida al Cagliari, da affrontare per ritrovare continuità e chiudere bene il campionato, magari superando quota 80 punti come indicato da Carlo Ancelotti dopo la vittoria di Frosinone. Intanto continua a tenere banco il futuro di Lorenzo Insigne, che proprio contro i sardi potrebbe ritrovare il campo dopo i fischi con l'Arsenal ed il problema muscolare che lo tormenta da alcune settimane. Ieri il capitano del Napoli intanto ha incontrato Mino ed Enzo Raiola, a capo del suo entourage, per fare il punto su diverse questioni, a partire dal suo futuro.

Nonostante il malumore per i fischi, la pressione ed il trattamento diverso rispetto ai compagni con cui deve convivere, Insigne nel summit ha ribadito la volontà di restare in azzurro. I fischi li ha compresi, metabolizzati, tenendo conto anche del momento della stagione e lo stato d'animo dei tifosi, particolarmente esasperato nell'ultimo periodo come testimonia anche quanto accaduto a Frosinone. Una volontà che il suo entourage terrà presente nel confronto che ci sarà anche con la società, dopo aver sondato il terreno in giro per l'Europa. Non è da escludere che, non solo Insigne possa restare, ma anche rinnovare il proprio contratto col Napoli, con un leggero adeguamento. Al momento è il secondo più pagato della rosa con 4,6mln di salario, dietro solo ai 6 milioni di Koulibaly, ed il club non l'ha mai messo realmente sul mercato. In ogni caso difficilmente scenderebbe sotto quota 80mln di euro, restringendo inevitabilmente alle big europee la possibilità di intavolare una trattativa che al momento sembra molto lontana.