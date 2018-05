Napoli, Insigne: "Ho sempre desiderato lavorare con Ancelotti"

“Ci sono delle regole che parlano chiaro, vanno rispettate. Non è partito tutto da noi, ma da un ragionamento logico”. Così a TuttoMercatoWeb il ds del Cittadella a proposito del rinvio dei playoff di Serie B. Che aria tira in preparazione della partita? “Stiamo lavorando con...

Gazzola: "In A molta più qualità, ma il Parma farà tutto il necessario"

Sampdoria, ag. Caprari: "Ancora non avete visto il vero Gianluca"

Parma, Faggiano: "Ho un contratto. Se non mi cacciano, resto qui"

Italia, Mancini: "Balotelli? Se gioca come sa non ci saranno problemi"

Roma, passi avanti per Marcano: domani si può chiudere

Fiorentina, Bruno Gaspar in uscita: lo vuole il Benfica

Juventus, la trattativa per Darmian procede spedita: le ultime

Roma, Juventus pronta a pagare la clausola rescissoria per Pellegrini

Inter, prossima settimana decisiva per il rinnovo di Icardi

Ventura: "Io distrutto e delegittimato, non sarei andato al Mondiale"

Un tifoso a Vidal: "Ti aspettiamo alla Juve". E lui mette like

Torino, si insiste per Barkok: trattativa con l'Eintracht Francoforte

Magari un Napoli meno bello ma vincente? "Meglio così. Io voglio vincere e spero di farlo con la maglia del Napoli sperando che mister Ancelotti, con l'esperienza che ha, ci faccia vincere un trofeo. Lui ci deve aiutare ma noi dobbiamo dimostrare in campo noi di saper vincere".

C'è preoccupazione che qualche giocatore lo possa seguire? "Penso intanto che Koulibaly lo vorranno altre squadra. Penso che il mister, se andrà al Chelsea, porterà qualcuno con lui per noi sarà più difficile. Ancelotti però conosce tanti giocatori forti e li rimpiazzerà nel miglior modo possibile".

Sarri al Chelsea? "Gli voglio fare un grosso in bocca al lupo e spero porti là la sua mentalità e se i giocatori lo seguiranno, il Chelsea giocherà un grande calcio".

Intercettato da Rai Sport , Lorenzo Insigne ha parlato dell'arrivo a Napoli di Carlo Ancelotti: "E' un grande allenatore ha dimostrato di vincere trofei importanti ovunque è andato. Mi ha spiazzato di come De Laurentiis ha cambiato allenatore. Tutti ci saremmo aspetatti che Sarri fosse rimasto con noi ma il presidente, giustamente, ha fatto le sue scelte. Ho sempre desiderato di lavorare con Ancelotti, c'è solo da imparare da lui".

