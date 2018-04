Napoli, Insigne: "Ho tanta voglia di regalare un sogno ai tifosi"

Le sue parole a Sky

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, prima del match contro la Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Queste sono le partite più belle, bisogna soltanto divertirsi cercando di mettere in difficoltà la Juventus e fare risultato. Dobbiamo essere il solito Napoli, che cerca di giocare il suo calcio e divertirsi. La posta in palio è grande, noi cercheremo di fare risultati e avvicinarci ancor di più a loro. Io, rispetto agli altri, sentirò sempre di più le partite. Essendo napoletano, ho tanta voglia di regalare un sogno ai tifosi. Spero che questa sia la serata giusta, vogliamo lottare per qualcosa di importante".