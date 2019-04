Napoli, Insigne incontrerà Raiola: non ci sono offerte concrete

Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora incerto. Come si legge sulle colonne de Il Mattino nei prossimi l'agente dell'attaccante Mino Raiola sarà a Napoli e ribadirà a Insigne che l'addio non è cosa semplice, perché non ci sono tanti club pronti ad accontentare la richiesta di De Laurentiis che valuta il suo gioiello circa 90 milioni di euro. La novità è che pare ci sia anche un club italiano (il Milan?) che si fatto vivo con Raiola chiedendo notizie, ma offerte concrete, ancora nessuna. E se continua così, difficile che ci sia qualcuno disposto a spingersi oltre i 50 milioni. E Raiola, con il suo pragmatismo, glielo ripeterà: meglio non farsi illusioni. Da parte sua Insigne non ha più molti dubbi: in caso di richiesta soddisfacente, lui chiederà di andare via. Al di là delle smentite, ritiene al capolinea la sua avventura nel suo Napoli.