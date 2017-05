Napoli, Insigne: "L'importante era vincere. Vogliamo arrivare secondi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della larga vittoria del Napoli sul campo del Torino: "Combattiamo per arrivare secondi anche se c'è rammarico. Pensiamo già alla partita difficile con la Fiorentina a casa nostra. L'importante era vincere e vediamo ora i risultati degli altri: la Roma ha una gara difficile. Pensiamo alla nostra partita di sabato. Se partivamo così dall'inizio potevamo giocarcela fino in fondo. Per ora puntiamo al secondo posto, e se manca qualcosa o ci sono acquisti da fare lo diranno la società, il mister e il direttore".