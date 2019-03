Napoli, Insigne: "La Juve ha una grande rosa. Vincere per i nostri tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domenica contro la Juventus: "Il mister mi ha cambiato ruolo e mi trovo bene anche se nell'ultimo periodo non sono incisivo come all'inizio. La cosa importante è la prestazione, i gol arriveranno. Il distacco dalla Juve è ampio ma proveremo a vincere la partita perché ha un valore speciale. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Hamsik ha fatto la storia del club, ha superato Maradona e io sono orgoglioso di aver giocato con lui. Oltre a essere un campione in campo lo è stato anche fuori, mai una parola di troppo, sempre a disposizione e mai arrabbiato per una scelta dell'allenatore. Ancelotti ha portato la sua serenità nell'ambiente, a volte si arrabbia ma poche volte durante le partite e gli allenamenti. Siamo lontani dal primo posto ma vogliamo lottare fino alla fine in Europa League. La Juventus ha una grande rosa, la nostra non è da meno ma loro hanno giocatori molto importanti che lasciano in panchina. Contro Chievo, Fiorentina e Torino ci è mancata un po' di cattiveria ma questo ci aiuterà a crescere, abbiamo cambiato allenatore quest'anno e ci voleva tempo. Siamo stati noi a dare più fastidio alla Juve, dobbiamo migliorare e questo gruppo è giusto che si tolga qualche soddisfazione. Lo scorso anno Koulibaly ci ha fatto vincere a Torino, è stata una grande vittoria in uno stadio importante, anche se a cose fatte forse era meglio non vincerla quella partita. Sono molto contento per Milik, ha subito due infortuni pesanti ma adesso è tornato ai massimi livelli. Può ancora migliorare e dare tanto al Napoli".