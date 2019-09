© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre gol nelle prime quattro giornate sono una novità per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli si è, dunque, scoperto ancor più decisivo per la sua squadra tanto che, come riporta il Corriere dello Sport, starebbe coltivando un sogno molto particolare: quello di puntare alla vetta della classifica marcatori all time del club partenopeo.

Con 28 anni e 80 gol già messi a segno Insigne è salito con il gol al Lecce al decimo posto assoluto di questa particolare graduatoria. Il prossimo step è agguantare Gonzalo Higuain fermo a 92. Il podio invece è ancora abbastanza lontano con i 113 gol di Mertens, i 115 del Diez Diego Armando Maradona e i 121 di chi ha lasciato la fascia di capitano ad Insigne, Marek Hamsik.