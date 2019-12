© foto di Insidefoto/Image Sport

Lorenzo Insigne non è più centrale nel progetto Napoli. Scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che snocciola i numeri a supporto della tesi: soltanto in cinque partite è riuscito a resistere per 90 minuti in campo, mentre in otto circostanze è stato sostituito e, molto spesso, anche per primo tra gli undici azzurri in campo. Non può essere colpa solo del modulo o del ruolo, ma sicuramente anche di un momento in cui il capitano azzurro sta facendo tanta fatica a trovare la via del gol.