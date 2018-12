Napoli, Insigne non guarda solo alla Juve: "Anche l'Inter dietro corre"

Raggiunto dai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria in casa dell'Atalanta, Lorenzo Insigne commenta il successo del suo Napoli: "Abbiamo fatto una grande vittoria, abbiamo meritato perché abbiamo dato tutti il 200% per arrivare a questo risultato. Ora sfruttiamo il giorno di riposo e lavoriamo per la gara contro il Frosinone".

Il Napoli non si arrende.

"Siamo là, cercheremo di fare il nostro fino alla fine. Poi sappiamo che avanti stanno correndo, ma anche dietro l'Inter sta correndo tanto. Cercheremo di fare il massimo".

Avete vinto in modo diverso, con la giocata di Milik.

"Il mister ci chiede di chiudere la partita nei momenti opportuni, abbiamo sbagliato qualche contropiede. Ci può stare perché il campo era pesante e poi c'era un po' di stanchezza. Attacchiamo e cambiamo tutti insieme, poi abbiamo la fortuna di avere campioni che entrano dalla panchina: questa è la forza di quest'anno e l'ha costruita il mister".

In Champions potete andare lontano?

"Mercoledì abbiamo una partita da dentro o fuori. Sappiamo che sarà difficile affrontare il Liverpool in casa, giocheremo contro dei campioni, dovremo dimostrare di essere capaci".

Venerdì tifi Juventus o Inter?

"Guarderò la partita perché sarà sicuramente una grande partita. Però noi pensiamo a noi stessi e a fare risultato sabato".