Napoli, Insigne non vuole ridursi l'ingaggio. Per De Laurentiis l'attaccante non è incedibile

Lorenzo Insigne, contratto in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato col Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il capitano azzurro non ha alcuna intenzione di ridursi il suo attuale stipendio ma dall'altra parte il Napoli ha spiegato che incedibili non ce ne sono, anzi sono pochissimi, e tutti sono in vetrina, e qualche cessione alla fine sarà necessaria per coprire il buco di bilancio di questo esercizio pari a 19 milioni e per acquistare i calciatori che serviranno a Spalletti.