© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro la Juventus: "Indossare la fascia a Napoli da napoletano non capita tutti i giorni. Sono diventato capitano da poco, dopo l'addio di Hamsik, e sono orgoglioso di indossarla e di rappresentare il popolo azzurro. Spero di poterla indossare per tanto tempo ancora".