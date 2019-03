© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro il Sassuolo, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva: "Contento del gol, potevamo fare qualcosa in più, noi scendiamo sempre in campo per vincere e dispiace che oggi non siano arrivati i tre punti. L''importante è che questo gruppo non molla, ora ci aspetta una gara importante e dobbiamo pensarci da subito perché nonostante il 3-0 dell'andata non è chiusa, dobbiamo andare là con la giusta concentrazione e la giusta cattiveria".