© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne non figura tra gli incedibili in casa Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive che l'agente Mino Raiola, per il suo assistito, pensa al prolungamento del contratto e a un altro adeguamento economico. Dunque, il manager vorrebbe garantire a Insigne uno stipendio di 5,5 milioni a stagione rispetto ai 4,5 attuali e una scadenza dell’accordo da portare al 2023. Nel caso di cessione, però, De Laurentiis vorrà un’offerta che si aggiri intorno agli 80 milioni di euro.