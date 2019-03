Napoli, Insigne sarà pronto per l'Arsenal: due giorni per recuperare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giusto un paio di giorni di riposo assoluto, nella sua casa di Frattamaggiore, a tifare dal divano per i suoi compagni impegnati nella trasferta di Roma, per la quale lui, Lorenzo Insigne, non è neanche stato convocato a causa del nuovo infortunio sofferto nell'allenamento mattutino di venerdì. Basteranno però soltanto questi due giorni, poi il capitano comincerà ad allenarsi di nuovo con il gruppo.

L'ecografia di ieri ha confermato quanto emerso subito dopo la ricaduta: infortunio non grave e, soprattutto, non allo stesso adduttore che l'aveva bloccato nel riscaldamento pre-Salisburgo. Semplice contrattura e null'altro, facile il suo recupero per la sfida con l'Arsenal dell'11 febbraio. Il numero 24 salterà la sfida di oggi, anche quella di mercoledì con l'Empoli. Si valuterà invece per la gara di domenica prossima con il Genoa, quantomeno per un impiego part time. Ma una cosa è certa: per la sfida dell'Emirates Stadium sarà prontissimo. A riportarlo è Il Mattino.