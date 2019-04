© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne apre ad un clamoroso possibile addio all'azzurro del Napoli: "A 28 anni può capitare un'offerta irrinunciabile, ho dimostrato ciò che valgo è in giro c'è gente che mi stima. Mi scoccia arrivare ad un passo dal successo e poi non vincere" si legge sulla prima pagina del Il Corriere dello Sport. Parole che sono destinate a far scalpore alla vigilia della gara tra partenopei e Genoa, ma soprattutto in vista di un finale di stagione che vede gli azzurri in corsa per l'Europa e dell'estate che seguirà.