Napoli, Insigne si gode Osimhen: "Mi ricorda Cavani. Può essere devastante"

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato a Sky Sport dopo il sucesso per 2-0 nella prima di campionato in casa del Parma: "Le 350 presenze azzurre? Sono contento, soprattutto per la vittoria. Partire vincendo ci dà stimoli importanti, anche se sappiamo che è solo l'inizio e dobbiamo continaure a crescere e migliorare. Abbiamo fatto una grande gara, ma potevamo fare di più e in settimana cercheremo di sistemare gli errori".

In cosa deve migliorare il Napoli? "Dobbiamo essere più cattivi sulle ripartenze, io in primis. Il mister ci ha chiesto di attaccare bene l'area, nel primo tempo ci sono stati tanti cross e in area c'era solo Mertens. Nel secondo tempo abbiamo fatto di più e abbiamo vinto la partita".

Che impressione mi ha fatto Osimhen? "Non ha impressionato solo me, ma tutto il gruppo. Quando attacca la profondità è devastante, come si è visto oggi. Chi mi ricorda? Un po' Cavani, per come attacca la profondità. Ci darà una mano perché porta qualcosa di diverso rispetto a me e Dries, poi con la sua velocità può essere importante. Un consiglio? Gli abbiamo detto di stare tranquillo, è giovane. Ha tante potenzialità, dovrà crescere e noi gli daremo una mano".

Importante il non aver subito gol? "Per noi non aver preso gol è molto importante. Il mister ci ha chiesto di fare una grande fase difensiva, ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa una vittoria importante".

Se sono pronto per una grande stagione come detto da Immobile? "Lo ringrazio, ho sentito quelle parole. Quest'anno mi concentrerò di più e cercherò di fare una grande stagione. Non sarà semplice, ma darò il 100% per i miei compagni perché se fai gioco di squadra arrivano di conseguenza anche gli obiettivi personali".