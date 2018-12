Napoli, Insigne: "Solo una botta. Ancelotti? Ci sta dando la sua impronta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo il match contro l'Atalanta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una grande partita, una grande vittoria. Non era facile giocare qui, abbiamo visto anche l'Inter che ha fatto a Bergamo. Siamo felici per la vittoria e per il gol di Milik".

Stavi per segnare e infortunarti contemporaneamente. "E' una botta, passa. La palla poteva andare dentro, ma l'importante è che siamo riuscito a fare risultato".

Sul Liverpool: "Sappiamo che sarà una partita decisiva, ma ora abbiamo un giorno libero, riposiamo, ricarichiamo le batterie per la gara col Frosinone. Ogni partita è difficile, l'abbiamo provato col Chievo in casa. Dobbiamo stare attenti e fare risultato".

Sul gioco: "Il mister ci sta dando la sua impronta. Noi veniamo da tre anni di palleggio con Sarri, quest'anno Ancelotti dopo aver cambiato modulo e qualche posizione in campo siamo bravi a non dare punti di riferimento, verticalizzare e andare in porta. Questa è la caratteristica di questo Napoli, noi sappiamo di poter migliorare, dobbiamo farlo".

Riproporre col Liverpool la tattica di oggi? "Sappiamo che ogni partita ha una tattica di gioco diversa. Oggi abbiamo preparato la partita per attaccarli, poi io e Mertens eravamo in inferiorità e ci siamo abbassati per giocare sugli esterni. Con il Liverpool sarà diverso, ci sono grandi campioni e servirà dare il massimo".