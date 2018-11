Napoli, Insigne su Ancelotti: "Credo di averlo incontrato troppo tardi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Parole d'elogio per Carlo Ancelotti direttamente da Coverciano. Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale, ha così parlato del suo allenatore: "Il nuovo modulo è stata un'intuizione del mister. Contro la Sampdoria non ho fatto benissimo, da esterno, poi lui mi ha parlato di questa nuova posizione. Ho sempre preferito giocare vicino alla porta, sto andando bene in fase realizzativa e sono molto contento. Ancelotti credo di averlo incontrato troppo tardi, ha sempre il sorriso, è difficile litigare con lui".