© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha regalato ai suoi tifosi la certezza aritmetica del secondo posto. Il numero 24, dopo il successo con il suo rigore contro il Cagliari, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono contento perché, essendo il capitano, è stata una responsabilità importante per me. Sono orgoglioso e contento di prendermi responsabilità, ci tengo tanto a questa maglia e farò di tutto per portarla in alto".

Firmi il rinnovo? "Sto aspettando il presidente. Io ho dato la massima disponibilità per continuare, spero che arrivi presto la firma".

Cosa vi siete detti? "Sono cose private. La cosa importante è stata chiarirsi. Come ha detto Ancelotti in conferenza, nessuno di loro ha espresso la volontà di cedermi. C'è stata qualche incomprensione, l'importante è essersi chiariti e andare avanti".