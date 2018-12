Napoli, Insigne: "Volevamo vincere a tutti i costi. Milik fondamentale"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della gara vinta contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto una grande partita soprattutto in fase difensiva, abbiamo preso gol ma abbiamo reagito subito, era difficile venire qua e giocare tranquilli, due settimane fa loro hanno messi in difficoltà l’Inter, abbiamo visto e rivisto quella partita e siamo stati bravi. La cosa positiva è che abbiamo grandi campioni in panchina che ci permettono di agguantare queste vittorie e avvicinarci alla Juve, oggi senza Milik non avremmo vinto, per lo Scudetto sarà dura ma ci proveremo fino alla fine. Questa sera abbiamo messo tutto: cuore, grinta e gambe, volevamo la vittoria a tutti costi, abbiamo dimostrato di saper soffrire, però dobbiamo migliorare in contropiede perché abbiamo sbagliato tanto".

Sui cori?

"Sapevo che oggi mi avrebbero bersagliato, ma io penso solo a giocare".

In pochissimo tempo e senza subire scossoni siete passati dal calcio di Sarri a quello di Ancelotti, di chi è il merito di questo cambio repentino?

"Di tutti, il mister ha messo a disposizione la sua esperienza, noi comunque siamo in gruppo che lavora insieme da tanti anni, ci conosciamo a memoria, abbiamo solo cambiato il modo di giocare. Devo dire che Josè, Fabian, Zielinski stanno facendo ruoli diversi ma ci stanno dando sempre una grande mano, il segno che diamo tutto il massimo".

Sullo scontro con Berisha?

"Volevo anticiparlo ma sono scivolato, l’ho presa un po’ male, ho preso anche una grande botta ma passerà, non fa nulla che non ho fatto gol, l‘importante è vincere".

La prossima partita e la Champions?

"Ora pensiamo solo al Frosinone, per affrontare il Liverpool non servono stimoli, perché vengono da sé, non vogliamo ripetere l’errore fatto col Chievo, vogliamo dimostrare ai nostri tifosi che quello di domenica scorsa è stato solo un incidente di percorso".