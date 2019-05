Napoli, Insigne vuole prendersi la scena all'ultima gara casalinga

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nonostante non abbia molto da raccontare a questo campionato, il Napoli non ha alcuna intenzione di prendere sottogamba la sfida all'Inter. Arriva la terza forza del campionato e la squadra di Ancelotti vuole chiudere bene la stagione davanti ai propri tifosi nell'ultima casalinga e garantirsi poi col Bologna all'ultima giornata la possibilità di superare quota 80 punti per il quarto anno di fila. Le motivazioni non mancheranno perché nel gruppo azzurro molti non hanno digerito il ko dell'andata, ma anche perché torna a riempirsi il San Paolo che presenterà una cornice di pubblico con circa 35mila spettatori, praticamente tutti quelli dell'anello superiore perché quello inferiore è chiuso, essendo privo di sediolini e quello di Curva presenterà in parte già i nuovi, in attesa di lunedì quando entreranno nel vivo i lavori.

Come accaduto nell'ultima in casa col Cagliari, potrebbe essere ancora la notte di Lorenzo Insigne, a caccia della scintilla per ritrovare quell'armonia persa con la tifoseria e provare anche a spegnere i rumors su un addio che non si placano nonostante la volontà di entrambe le parti di giungere ad un prolungamento dell'attuale contratto. Il capitano ha recuperato dal problema muscolare ed è favorito nel ballottaggio dunque con Mertens per partire dall'inizio in coppia con Milik. Per il resto non dovrebbero esserci sorprese con Allan - fresco di convocazione per la Copa America - in coppia con Fabian e Zielinski-Callejon sugli esterni. In difesa dovrebbe rivedersi Albiol in coppia con Koulibaly con Ghoulam a sinistra e Hysaj a destra in ballottaggio con Malcuit.