© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lorenzo Insigne e il Napoli, un matrimonio che deve continuare. Tramite il rinnovo di contratto? Non per adesso, anche se in questi giorni se ne sta parlando molto. In realtà - si legge sul Corriere dello Sport - già da un po' ci sono stati contatti con Mino Raiola per un prolungamento contrattuale, ma non sono stati stabiliti i termini.

Volontà reciproca - La cosa importante, comunque, è che la volontà di andare avanti insieme c'è già da un po' da ambo le parti, per questo non dovrebbe essere un problema grande trovare l'accordo. Saranno riallacciati i contatti con l'agente italo-olandese.