Napoli-Inter, tra Conte e le coppe non è sempre amore: in bacheca c'è solo la FA

È stato un fautore della rinascita della Juventus. Ha vinto al primo anno in Premier League. Ha trascinato un’Italia non troppo talentosa ai rigori contro la Germania. Ha riportato entusiasmo e competitività all’Inter, forse anche in chiave Scudetto. Quando si parla di Antonio Conte, ormai, soffermarsi a elencare i suoi meriti e i suoi risultati sembra quasi ridondante. I tempi della gavetta sono lontani, il tecnico dei nerazzurri, che oggi tornano in campo in Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro il Napoli, ha ben poco da dimostrare. A parte, appunto, nelle coppe.

Alla Juve non l’ha vinta. Da calciatore sì, da allenatore no. Anzi, è andato a ritroso: finale il primo anno, poi semifinale, infine quarti di finale alla terza stagione. Dei suoi (ottimi) trascorsi sulla panchina bianconera, al netto del burrascoso addio, i tifosi gli rimproverano ancora una certa avversione per le coppe, col campo impossible di Istanbul come ultimo atto. In Inghilterra, al Chelsea, ha smentito questa sua tendenza: oltre al campionato, ha vinto anche la FA Cup. In Italia, dei quattro semifinalisti è sicuramente il più vincente, da tecnico non ha ancora la Coppa Italia nel curriculum. L’aggiungerebbe, immaginiamo, volentieri, in attesa di competere per lo Scudetto e per l’Europa League. Non dispiacerebbe neanche all’Inter: sarebbe il primo trofeo dal 2011, è tempo di togliere un po’ di polvere dalla bacheca.