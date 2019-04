Fonte: tuttonapoli.net

Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo in questo momento Kevin deve continuare a pensare al presente e concentrarsi sulla salvezza dell'Udinese, proseguendo su questa strada di ottime prestazioni. In estate, insieme con la società, si valuterà se lasciarlo o meno andare, al momento è presto per parlare di mercato. Parliamo di un giocatore con doti uniche, con uno scatto e una progressione come nessun'altro in Serie A, anche dal punto di vista umano è un ragazzo che sa farsi voler bene e ispira fiducia, quindi non biasimo affatto Giuntoli, chi non vorrebbe in squadra un uomo come Lasagna? (ride) Staremo a vedere cosa succederà in estate".