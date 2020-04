Napoli, interrotte le trattative per il rinnovo di Hysaj: sarà ceduto in estate

Elseid Hysaj non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Questa la sua volontà rivelata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il terzino albanese, dunque, andrà via il prossimo anno ad un passo dalla scadenza del contratto, una situazione prevedibile dato che in passato non era stato trovato l'accordo per il rinnovo. Ora, invece, sono stati interrotti tutti i discorsi per un prolungamento 'strategico' per permettere al Napoli di essere in una posizione di forza rispetto ai club che vorranno acquistare Hysaj.