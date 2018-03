Napoli, intesa con la Samp per Torreira. Potrebbe partire Jorginho

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ci ha pensato a gennaio ma la Sampdoria ha rifiutato la cessione, adesso il Napoli sembra aver accelerato per Lucas Torreira (22). Tra i club, scrive Tuttosport, ci sarebbe già un'intesa raggiunta col presidente Ferrero che chiede almeno 30 milioni di euro. Intanto Maurizio Sarri ha già due registi in rosa, Jorginho (26) e Amadou Diawara (20). Proprio l'italo-brasiliano potrebbe far posto a Torreira, con alcuni club inglesi che hanno già mosso i primi passi per l'ex Hellas Verona.