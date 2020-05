Napoli, intesa ritrovata tra Insigne e De Laurentiis: vicino il rinnovo fino al 2024

Lorenzo Insigne è tornato al centro del Napoli e ora il suo obiettivo è quello di seguire la strada di Totti nella Roma o di Del Piero nella Juve, restando così legato per sempre agli azzurri. L'attaccante è il punto di riferimento sia per la squadra che per il presidente, con cui ha ricostruito un ottimo dopo aver deciso di lasciare Mino Raiola come suo agente. L'azzurro ha parlato con il patron delle multe e con i giocatori del taglio stipendi, leader indiscusso della rosa. Ora si pensa anche al futuro visto che il contratto è in scadenza nel 2022 ma che un prolungamento fino al 2024 pare ormai scontato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.