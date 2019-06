Napoli, intrigo Real per Koulibaly ma De Laurentiis non molla

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid non molla la pista che porta al nome di Kalidou Koulibaly, ma il presidente De Laurentiis non pare essere intenzionato a lasciarlo partire a meno che non venga pagata la clausola da 150 milioni di euro. Il tecnico azzurro Ancelotti, sarebbe anche interessato ad almeno tre nomi potenzialmente in uscita dai Blancos, ovvero Theo, Ceballos e Llorente, ma allo stesso tempo non vuole perdere il centrale che è una garanzia a livello mondiale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.